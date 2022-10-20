Компания CBRN centre: современное оборудование на службе РХБЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В выставке Kazakhstan Security System-2022, проводимой сегодня в Астане, принимает участие ТОО CBRN centre. Возглавляет компанию один из опытных специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Танаш Битебаев. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал, какое оборудование используется в целях защиты от радиационного, биологического и химического воздействий.

- Танаш Омарканович, расскажите, пожалуйста, о вашей компании «CBRN centre» - чем занимаетесь и какую работу проводите?

- Наша компания была основана в 2017 году. В декабре 2016 года я вышел на пенсию, являюсь полковником запаса. До пенсии занимал должность начальника Главного управления специальных войск ВС РК. Надо отметить, что раньше мы даже не представляли, какие передовые технологии существуют.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в 2020 году несколько раз при встрече с министром обороны ставил задачу по оснащению подразделений РХБЗ новой техникой и оборудованием. У меня большой опыт, и я решил основать свою компанию. Первым делом мы начали поставлять американские противогазы Службе государственной охраны. Так, поэтапно получили известность в первую очередь среди иностранных поставщиков. Наша компания получила название CBRN, что означает: Chemical, Biological, Radiation, Nuclear. Соответственно, на нас вышли несколько фирм, которые предложили нам сотрудничать, продвигаться не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Каждый прибор имеет свои особенности. Мы уже в той стадии, когда можем полноценно консультировать и поставлять современное оборудование. Имеем статус официального дистрибьютора по Центральной Азии.

Наши постоянные заказчики - Служба государственной охраны, с ними уже давно сотрудничаем. Покупают также МЧС РК и некоторые территориальные подразделения ведомства, и Национальная гвардия. С прошлого года мы начали поставлять и для министерства обороны.

- Не могли бы назвать, какое оборудование, и какие средства поставляет компания?

- Предлагаем средства защиты, приборы радиационной разведки, химической разведки, детекторы химических веществ. В прошлом году мы поставляли в армию приборы химической разведки одной из финских компаний, которая на протяжении многих лет является надежным партнером. CBRN centre имеет возможность поставить современное оборудование для защиты от радиационных, химических и биологических угроз: детекторы радиационных, химических веществ и биологических агентов, средства защиты кожи, средства специальной обработки.

Приоритетом являются приборы РХБ-разведки: именно по их показаниям определяется факт выявления РХБ угроз, стойкость веществ по времени, какие средства защиты требуется применить, как их лечить, и какие вещества нужны для их нейтрализации.

Еще одним из главных направлений является специальная обработка - это комплекс мероприятий по дегазации, дезинфекции и дезактивации техники, обмундирования и личного состава. Компания предлагает современные комплекты CRISTANINI (Италия), которые позволяют по стандартам НАТО проводить такую обработку: специальными растворами, паром и горячей водой. Такие комплекты компактны, не требуют много места и очень эффективны. Предлагаются современные переносные комплекты и вещества, гарантирующие уничтожение химических и биологических агентов.

- Расскажите о штате сотрудников CBRN centre, сколько человек трудится?

- Наши специалисты - полковники запаса, которые имеют по 30 лет выслуги, закончившие военную академию, профильные военные училища. В нашей компании трудится 9 человек. К примеру, заместитель Виталий Александрович Бондаренко, помимо того, что он закончил Национальный университет обороны, еще прошел обучение на курсах НАТО. Полковник запаса Ержан Куанышев окончил Саратовское военно-инженерное училище химической защиты. Несколько раз мы ездили в Италию, Германию и ряд других стран для изучения опыта. В плане есть расширение нашей компании.

- Все мы знаем, что во время пандемии военнослужащие активно боролись с коронавирусом, проводя дезинфекцию. А как ваша компания помогала стране в этот сложный период?

- Наша компания поставляла белые костюмы-комбинезоны в количестве 8 тысяч штук, также защитные комплекты, респираторы. Мы предлагали и перчатки, защитные очки для военнослужащих. Надо отметить, что угроза пандемии все еще существует и нужно быть готовым к таким угрозам.

- Что вы подготовили для выставки Kazakhstan Security System-2022?

- В выставке участвуем уже не первый раз. Мы предлагаем, чтобы наши потенциальные заказчики ознакомились в первую очередь с нашими возможностями. Выслушиваем их потребности. Это, в свою очередь, площадка для проведения переговоров. Знакомим с новинками, стараемся подобрать оптимальные и по бюджету, и по интересам средства защиты. Также, к примеру, по специальной обработке, приборам мы представляем интересы нескольких фирм - итальянских, немецких, финских. Мы предпочитаем развивать рынок шире.

Для выставки приготовили плакаты. Покажем французский прибор химической разведки, спектрометр радиационной разведки английской фирмы «Кромик». Также будут представлены средства защиты.

Мы обращаем внимание на то, что не нужно держаться за старое. Мы перешли в разряд «торговцев», но в своей душе остались воинами - теми, которые искренне переживают за состояние подразделений РХБЗ. Нам хотелось бы гордиться делом, которому мы отдали большую часть жизни.