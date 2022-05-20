20 Мая 2022 08:42

Компания «Боржоми» предложила передать свою долю правительству Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Управляющая компания IDS Borjomi International готова безвозмездно передать часть своей доли в бизнесе по розливу минеральной воды «Боржоми» правительству Грузии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Newsgeorgia.

«После переговоров с правительством Грузии ее управляющая компания представила правительству официальное предложение о безвозмездной передаче части акций. Этот шаг позволит правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией», - говорится в заявлении IDS Borjomi International.

После того, как правительство Грузии одобрит предложение, компания сможет восстановить производственный процесс на заводах. При этом не уточняется размер передаваемой доли.

О приостановке производства на заводах в Грузии было объявлено 29 апреля. IDS Borjomi Georgia прекратила свою работу из-за санкции в отношении российского олигарха Михаила Фридмана.

Неделю назад сообщалось, что недовольные потерей рабочих мест сотрудники завода «Боржоми» вышли на демонстрации, протестуя против его закрытия.

Компания обладает лицензией на добычу и розлив минеральной воды «Боржоми» сроком на 25 лет. Кроме «Боржоми» она производит «Ликани», «Митарби» и пресную воду «Бакуриани».