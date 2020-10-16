Компания Bek Air в очередной раз проиграла суд против Комитета по защите прав потребителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда по иску КЗПП к АО «Bek Air», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерства торговли и интеграции Казахстана.

15 октября текущего года состоялось заключительное заседание апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда. Суд вынес решение об оставлении решения суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу АО «Bek Air» без удовлетворения.

Решение суда вступает в силу с момента оглашения.

Комитет по защите прав потребителей (далее - КЗПП) подал иск в суд 21 февраля 2020 года, в котором представлял интересы 909 потребителей, купившие билеты на сумму 54,2 млн. тенге.

17 июня 2020 года Турксибский районный суд г.Алматы удовлетворил иск КЗПП, на что 15 июля 2020 года АО «Bek Air» подал апелляционную жалобу. Дополнительно сообщаем, в апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда на рассмотрении находиться апелляционная жалоба АО «Bek Air» ко второму иску КЗПП. Очередное заседание назначено на 12:40 ч. 21 октября 2020 года.

Третий иск к АО «Bek Air» рассматривается Турксибском районным судом г.Алматы, в котором КЗПП представляет интересы 535 потребителей, сумма иска 33,8 млн тенге. Очередное заседание назначено на 15:00 ч. 28 октября 2020 года.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь .