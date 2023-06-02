Компания «APL Construction» ответила на выступление депутата Ермурата Бапи
«Касательно Выступления депутата Ермурата Бапи на пленарном заседании мажилиса Парламента РК от 31 мая 2023 года сообщаем следующее: ТОО «APL Construction» является газораспределительной организацией, предоставляющей регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по собственным сетям и тарифам утвержденным уполномоченным органом, а также реализацией товарного газа на территории РК в соответствии с действующим законодательством РК», - отметили в компании.
ТОО «APL Construction» экспортом товарного газа не занимается. ТОО «APL Construction» является держателем 4% доли простых акций Тетис Петролеум, при этом в операционной деятельности вышеуказанной компании не участвует.
Тетис Петролеум является публичной компанией акции, которой размещены на Фондовой Бирже Торонто в Канаде (TSXV: TPL) www.tsx.com
В 2021 году убыток компании составил 4 млн долларов. В 2022 году чистая прибыль компании составила 12,3 млн. долларов.
Тетис Петролеум осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа на месторождениях в Актюбинской области, и 100% всего объема товарного газа реализовывала национальному оператору АО QazaqGaz. Тетис Петролеум и его дочерние компании никогда не осуществляли покупку газа у национального оператора АО QazaqGaz. Вся информация о деятельности компании по ссылке tethys-group.com