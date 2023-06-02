Компания «APL Construction» ответила на выступление депутата Ермурата Бапи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания ТОО «APL Construction» ответила на выступление депутата Ермурата Бапи на пленарном заседании мажилиса Парламента РК 31 мая, передает МИА «КАЗИНФОРМ».

«Касательно Выступления депутата Ермурата Бапи на пленарном заседании мажилиса Парламента РК от 31 мая 2023 года сообщаем следующее: ТОО «APL Construction» является газораспределительной организацией, предоставляющей регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по собственным сетям и тарифам утвержденным уполномоченным органом, а также реализацией товарного газа на территории РК в соответствии с действующим законодательством РК», - отметили в компании.

ТОО «APL Construction» экспортом товарного газа не занимается. ТОО «APL Construction» является держателем 4% доли простых акций Тетис Петролеум, при этом в операционной деятельности вышеуказанной компании не участвует.

Тетис Петролеум является публичной компанией акции, которой размещены на Фондовой Бирже Торонто в Канаде (TSXV: TPL) www.tsx.com

В 2021 году убыток компании составил 4 млн долларов. В 2022 году чистая прибыль компании составила 12,3 млн. долларов.

Тетис Петролеум осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа на месторождениях в Актюбинской области, и 100% всего объема товарного газа реализовывала национальному оператору АО QazaqGaz. Тетис Петролеум и его дочерние компании никогда не осуществляли покупку газа у национального оператора АО QazaqGaz. Вся информация о деятельности компании по ссылке tethys-group.com