Компании в РК обяжут регулярно очищать русла рек и высаживать деревья

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поднял проблемные вопросы загрязнения природы предприятиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На основе выявленных экологических проблем разработаны региональные Дорожные карты по их комплексному решению и Планы природоохранных мероприятий. Однако, имеются актуальные вопросы, которые требуют своего решения. К примеру, имеются факты загрязнения не только атмосферы, но и водных ресурсов. Некоторыми предприятиями проводится несанкционированный сброс отходов в реки и озера, — сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, поступают многочисленные жалобы населения на такие неправомерные действия компаний.

— Вода — это ценнейший ресурс, который мы обязаны беречь. Слабыми темпами проводится внедрение стандартов ESG на основе передового международного опыта. Для большинства мировых компаний данные стандарты стали неотъемлемой частью работы. Они позволяют улучшить не только экологические, но и социальные, финансовые и производственные показатели. Соблюдение стандартов ESG также является одним из критериев для международных финансовых институтов по предоставлению кредитов, — подчеркнул премьер.

Он отметил, что для максимальной экологической безопасности отечественных предприятий необходимо активнее внедрять ресурсосберегающие и безотходные технологии.

— Важно также проводить масштабные природоохранные мероприятия. Например, компании могли бы на постоянной основе организовывать акции по посадке деревьев, очистке русел рек, уборке мусора в лесных массивах и на степных территориях. Для этого Министерству экологии и акиматам необходимо проводить планомерную работу с природопользователями. Практическая реализация экологических мероприятий требует определенного времени, — сказал глава Кабмина.

В этой связи он озвучил ряд поручений: