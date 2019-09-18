Компании по обслуживанию медтехники из РФ и РК наказаны за антиконкурентное соглашение

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Впервые Блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК выявлен факт антиконкурентного соглашения между участниками трансграничного рынка ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В начале 2018 года Министерство национальной экономики Республики Казахстан обратилось в Комиссию с заявлением о возможных признаках нарушения компанией «Дельрус» правил конкуренции на трансграничном рынке. В ходе расследования, проведенного Департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК, выяснилось, что, используя доминирующее положение на рынке технического обслуживания медтехники, компании «Дельрус» и «Дельрус РК» договорились о фактическом разделе рынка по географическому признаку.

ЕЭК удалось установить, что заявитель - компания «Scuderia» (Скудерия), намеревалась приобрести услуги по калибровке ультразвуковых датчиков аппарата Фиброскан, у российской компании «Дельрус». Однако получила необоснованный отказ и предложение обратиться в казахстанскую компанию «Дельрус РК», где такая услуга обходится в 2,5 раза дороже.

Коллегия ЕЭК установила наличие между этими компаниями антиконкурентного соглашения. В частности, о его реализации свидетельствует отказ российской «Дельрус» казахстанскому потребителю в услуге калибровки в пользу компании-конкурента из г.Нур-Султана, при наличии возможности самому оказать таковую. При этом конкуренты знали о деятельности друг друга, вели переписку и перенаправляли покупателей к поставщику услуги в соответствии с географическим принципом территорий обслуживания.

На основании Решения Коллегии ЕЭК участникам антиконкурентного соглашения установлен штраф в размере порядка 500 тыс. рублей. Также штрафы назначены генеральному директору ЗАО «Дельрус» и генеральному директору ТОО «Дельрус РК».

Решение Коллегии ЕЭК положительно повлияет на эффективность государственных расходов на здравоохранение и доступность медицинской помощи для граждан стран – членов ЕАЭС, отмечают в ЕЭК.