Компании Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины от коронавируса для ЕС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компании Pfizer и Moderna подняли цены на свои вакцины против коронавирусной инфекции в Европейском союзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что согласно новому контракту поставки вакцин в Европейский союз цена за одну дозу вакцины Pfizer теперь будет составлять 19,50 евро или 23,15 долларов. Ранее вакцина стоила 15, 50 евро за дозу.

Новая цена вакцины компании Moderna составила 25,50 долларов или 21,50 евро за дозу, увеличившись с 19 евро. Сообщается, что новая стоимость вакцины ниже оговоренных 28,50 доллара.

В заявлении Европейской Комиссии во вторник сообщается, что Европейский союз достигнет вакцинации более 70% взрослого населения к концу лета.

Общее количество доз вакцин от четырех производителей, доставленных в Евросоюз, составит миллиард к концу сентября.