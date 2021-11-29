Компании не заинтересованы в изъятии неисправных газовых баллонов из оборота – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть потребителей привычно заправляют свои еще «советские» баллоны на ближайшей АГЗС, которые заправлять бытовые баллоны не имеют права. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Компании, реализующие газ населению, осуществляют не только перепродажу газа, а также проводят освидетельствование и ремонт баллонов, как правило, практикуя обмен пустых баллонов на заправленные. Изъятие баллона из оборота – это прямые затраты газовой компании и эти компании экономически не заинтересованы в изъятии просроченных и неисправных баллонов из оборота», - сказал Мереке Пшембаев.

Было отмечено, что законодательные требования по обследованию наполняемых баллонов на предмет технической исправности вступают в противоречие с желанием предпринимателей получить наибольшую прибыль.

«Ситуация осложнена тем, что население, использующее старые и просроченные баллоны, находится в пригородных населенных пунктах, сельской местности, и в основном является малообеспеченным. Потребителей, обеспокоенных безопасностью – меньшинство. Большая часть потребителей привычно заправляют свои еще «советские» баллоны на ближайшей АГЗС, которые заправлять бытовые баллоны не имеют права, однако, массово нелегально занимаются этим и практикуют «разлив в тару клиента», - констатировал Мереке Пшембаев.

В этой связи, по словам вице-министра, аварийность бытовых баллонов напрямую связана с существующими проблемами рынка реализации газа и предполагает принятие мер на этапе реализации бытовых баллонов, где общая политика, установление требований к процессу реализации газа, контроль и мониторинг осуществляется уполномоченным органом в сфере газа и газоснабжения – Министерством энергетики.