Компании из 15 стран представили разработки для горно-металлургической отрасли в Астане

В рамках 16-го конгресса Astana Mining & Metallurgy 2026 Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с передовыми разработками и решениями для горно-металлургического комплекса, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В этом году экспозиция объединила 70 компаний из 15 стран — Австралии, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, России, Саудовской Аравии, США, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Премьер-министр ознакомился с экспозициями ведущих казахстанских и международных компаний, включая Qarmet, Kazzinc, Kazakhmys, KAZ Minerals, XCMG, и групп компаний из США, Швеции и Саудовской Аравии.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Руководителю Правительства были представлены современные технологические решения для горно-металлургической отрасли, проекты по модернизации производств, внедрению цифровых инструментов, промышленной автоматизации, повышению экологической и промышленной безопасности, а также развитию переработки и инженерных сервисов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Ранее премьер-Министр РК Олжас Бектенов принял участие в 16-м конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2026.

Конгресс является авторитетной площадкой, которая ежегодно объединяет представителей разных государств, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций для обсуждения будущего горно-металлургической отрасли. На форуме собрались более 1,5 тыс. делегатов из 16 стран мира, что свидетельствует о высоком интересе к развитию горно-металлургического комплекса Казахстана.

В своем выступлении на пленарной сессии Премьер-министр отметил, что рост экономики Казахстана по итогам 2025 года составил 6,5%.

Олжас Бектенов отметил, что геологоразведка определяет возможности для открытия новых месторождений, расширения минерально-сырьевой базы и запуска будущих инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Казахстан рассматривает развитие горно-металлургической отрасли значительно шире, чем просто наращивание объемов добычи. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что стратегическая задача заключается в формировании новой модели отрасли, при которой страна укрепляет свои позиции не только как поставщик сырья, но и как производитель конкурентоспособной промышленной продукции, востребованной на мировых рынках.