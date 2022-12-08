Компании Дональда Трампа признали виновными в мошенничестве

8 Декабря 2022, 14:56

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Осуждение двух компаний «Trump Organization» за налоговое мошенничество и другие преступления может повлиять на гостиничный бизнес бывшего президента Дональда Трампа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Во вторник две компании – «Trump Corporation» и «Trump Payroll Corporation» - были признаны виновными по 17 пунктам уголовного обвинения, им может грозить штраф в размере до 1,6 млн долларов.

Уголовное дело велось генеральной прокуратурой Нью-Йорка, которая назначила двух прокуроров для расследования материалов о широкомасштабном и многолетним мошенничестве и манипулировании оценкой имущества компаниями Дональда Трампа и троих его детей.

По оценкам профессора права Корнельского университета Рэнди Зелина, штраф незначителен и вряд ли повлияет на бизнес, который, по данным «Forbes», получил доход в размере 2,4 млрд долларов в период с 2017 по 2020 год.

Однако судимость будет иметь побочные долгосрочные последствия для бизнеса экс-президента США, такие как возможность получать лицензии, занимать ссуды в банках, получать страховку и в целом вести бизнес.

В то время как компания «Trump Organization» была признана виновной, самому бывшему президенту Дональду Трампу обвинения предъявлены не были, и адвокаты, представляющие компанию, заявили, что он непричастен.

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