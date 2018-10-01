Компьютеры в госорганах будут отключаться автоматически в 18:30 - Алик Шпекбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев поручил проконтролировать, чтобы компьютеры в госорганах отключались автоматически после восьмичасового рабочего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо проработать внедрение во всех госорганах внедрение гибкого графика, системы автоматического отключения компьютеров после восьмичасового рабочего дня. Вы знаете, критика была со стороны Главы государства. Сегодня эти вопросы пилотно поддержаны во многих госорганах, практически решены вопросы централизованного отключения именно компьютеров в 18:30. Я считаю, что нам надо проконтролировать. (...) Мы должны добиться, чтобы у госслужащих соблюдался оптимальный баланс между работой и личной жизнью», - сообщил Алик Шпекбаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Между тем, отметил он, будет изучена возможность обеспечения доступа дистанционного доступа госслужащих к системам электронного документооборота.

«В то время, как повсеместно внедряются «облачные технологии», мы до сих пор «привязываем» сотрудников к кабинетам и тем самым порождаем авралы и ненужную волокиту в процессе принятия управленческих решений», - заявил глава агентства.



Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике проведение Правительством РК и государственными органами бесконечных совещаний.



«Надо снизить формализм и бюрократию во всех органах. В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний Правительства и госорганов, а также документооборот», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе Послания народу Казахстана в Акорде.