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Компьютеры устарели в некоторых воинских частях – замминистра обороны РК
2 Августа 2022 14:53

Компьютеры устарели в некоторых воинских частях – замминистра обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев озвучил проблемы, связанные с оснащением Вооруженных сил современной информационной инфраструктурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Министерстве обороны не хватает ІТ-специалистов. Это всем известно. Однако эта проблема касается не только Министерства обороны. На рынке ощущается дефицит ІТ-кадров. Во-вторых, они зарабатывают намного больше, чем те ІТ-специалисты, которые трудятся у нас. Поэтому наши ІТ-специалисты после окончания контракта уходят работать в другую сферу», - сказал вице-министр обороны на брифинге в СЦК.

По его словам, широко распространены неэффективные бизнес-процессы.

«Это те процессы, которые велись в советское время или 10-20 лет назад. Ничего не изменилось. Некоторые воинские части вынуждены использовать технику, которая вышла из эксплуатации. В основном устарели компьютеры, серверы, коммутаторы. Мы должны это признать. За последние три месяца объездил десятки воинских частей. Некоторые из них все еще пользуются компьютерами модели Pentium III. Это тоже большая проблема. Мы поставили ряд задач, чтобы решить эти проблемы», - добавил Дархан Ахмедиев.


Фото : gov.kz


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