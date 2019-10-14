Компьютеры будут собирать на заводе в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заводы осваивают новые виды производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов сообщил, что по итогам 10 месяцев ожидается рост объемов производства до 194 млрд тенге. Темпы планируют нарастить в том числе за счет портфелей заказов ПЗТМ и завода им.Кирова.

Генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» Вадим Шакшакбаев отметил, что объем по подписанным договорам - 6 млрд тенге. За весь прошлый год объемы равнялись 3,3 млрд тенге. В текущем к уже подписанным 6 млрд тенге ожидают еще 5,4 млрд тенге.

«За полгода мы наладили новое производство вагонов-термосов, сертифицированное в Евразийском союзе.Подписан экспортный контракт на сумму 6 млн долларов. Это в пять раз превышает объемы экспорта, которые раньше были на заводе. Обращаю внимание, что традиционные наши партнеры по группе «Самрук» - имею в виду колесную технику - снизили объемы в 4 раза. Мы за счет новых направлений сбалансировали ситуацию», - сказал В.Шакшакбаев.

Наращивает объемы и завод им. Кирова. Генеральный директор предприятия Амангельды Аргимбаев рассказал, что по плану в этом году рост объемов производства ожидается в 2,5 раза.

«По итогам 9 месяцев мы выполнили объем на 3 млрд тенге – на 214% больше, чем в прошлом году. Сейчас объемов заказов – на 10,6 млрд тенге. Последний договор на 1,5 млрд тенге. Полмиллиона мы выполним в этом году, остальные – в следующем. Как раз на начало года, когда загрузка низкая. По инвестпроекту все работы - в штатном режиме», - проинформировал А.Аргимбаев.

По его словам, идет сборка станков по выпуску 16-слойных печатных плат. Часть оборудования уже запустили. Планируют, что запустят производство в начале декабря.

«Большая работа проведена с Министерством цифрового развития в отношении проекта по оснащению государственных органов и квазигосударственного сектора компьютерной и серверной техникой. Будут строгие требования ко всей компьютерной технике. Мы сейчас выстраиваем под это наше производство. В начале ноября приезжают специалисты для обучения первому этапу – сборочному производству компьютеров», - сказал А.Аргимбаев.

Первые компьютеры североказахстанский завод планирует продемонстрировать уже в декабре. А.Аргимбаев подчеркнул, что будет использоваться материнская плата собственного производства. Планируют, что локализация сборки техники составит 50%.

Положительные изменения ожидаются на многострадальном заводе ЗИКСТО. Аким области Кумар Аксакалов сообщил, что предприятие выкупила крупнейшая российская компания.

«Новый инвестор выкупил весь пакет. Это один из основных игроков в России на рынке подвижного состава. Они же являются учредителями завода «Бежицкая сталь», который поставлял литье ЗИКСТО. Дорожная карта по вхождению компании и выкупу завода уже подписана», - сказал К.Аксакалов.

Всего промышленный сектор области выпустил за 9 месяцев продукции на 173,1 млрд тенге.