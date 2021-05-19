Компьютерный томограф получила районная клиника в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области Курмангазинская районная больница получила новейшую систему компьютерной томографии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, на приобретение томографа одна из местных нефтепроводных компаний выделила 360 млн тенге. Аппарат производства японской фирмы Hitachi (модель SUPRIA) позволяет выполнять сканирование 128 срезов, обеспечивая диагностику всего тела. Для снижения лучевой нагрузки используются алгоритм интеллектуального перераспределения дозы IntelliEC и современный метод итерации IntelliIP, дающие возможность провести исследование с очень низкими значениями доз без потери качества визуализации.

На церемонии вручения медтехники отмечалось, что усиление материальной базы больницы имеет большое значение для всех жителей района, который почти на 500 км удален от областного центра. В условиях пандемии Covid-19 лечебное учреждение временно перепрофилировано в инфекционную больницу и новое оборудование будет востребовано для диагностирования заболеваний, в том числе у пациентов с тяжелой формой течения короновирусной инфекции.

После окончания пандемии оборудование планируют использовать в инсультном центре, который планируют построить Курмангазинском районе.

«Всего в Атырауской области имеется 12 аппаратов компьютерной томографии, 4 аппарата МРТ, 41 рентгеновский аппарат, 669 кислородных концентратов, 1514 пульсоксиметров, 267 аппаратов ИВЛ и 8 кислородных станций», - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдуалиев.