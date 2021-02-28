Компьютерные клубы, боулинги и бильярдные залы заработают в рамках проекта «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК Ерлан Киясова определены требования к компьютерным клубам, бильярдным залам и боулингам на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Деятельность объектов допускается в соответствии постановлениям главного государственного санитарного врача. Субъектам предпринимательства участвующим в пилоте по внедрению мобильного приложения «Ashyq» обеспечить деятельность с соблюдением следующих требований:

компьютерные клубы:

– в компьютерные клубы допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше;

– в желтой зоне: при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов;

– в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов;

боулинги:

– в желтой зоне: при заполняемости не более 50%;

– в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%,





Деятельность объектов допускается при обеспечении следующих условий:

перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);

контроль температуры тела персонала и посетителей, с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания. При наличии указанных симптомов обслуживание посетителей не допускается;

рассадка посетителей с соблюдением социальной дистанции (не менее 2 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя в бильярдном зале и боулинге, в компьютерном зале при соблюдении дистанции между столами не менее 2 метров);

доступ персонала и посетителей на объект при обязательном наличии масок;

служба охраны объекта и волонтерская служба следит за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции;

персонал объекта обеспечивается средствами индивидуальной защиты, не допускается работа персонала без перчаток, масок;

проводить уборку и дезинфекцию рабочих (игровых) мест, компьютерной периферии (мышь, клавиатура, коврик, наушники), контактных поверхностей, мебели, спиртосодержащими чистящими средствами после каждого посетителя;

соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;

с целью информирования посетителей администрацией разрабатывается и размещается при входе план размещения посетителей с учетом социальной дистанции;

создание условий для осуществления посетителями бесконтактных переводов и платежей при оплате счета, протирать устройство дезинфицирующим средством после каждого использования;

бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля.

при отсутствии естественной вентиляции рекомендуется обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха, согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей.

Собственнику объекта необходимо обеспечить:

ответственное лицо за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, на ресепшене, в каждом зале помещения и санитарных узлах.

проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп за их неукоснительным соблюдением;

санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);

оказание услуг населению в масках, с обеспечением своевременной смены с обработкой рук антисептиками. Одноразовые перчатки используют сотрудники, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами, с заменой не менее двух раз в смену и при нарушении целостности;

централизованный сбор использованных масок и перчаток в промаркированные контейнеры (полиэтиленовые мешки), в дальнейшем утилизировать как твердые бытовые отходы;

проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;

каждые 2 часа проветривание рабочих мест и помещений для посетителей;

проведение влажной уборки производственных и бытовых пом проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

наличие неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук, средств индивидуальной защиты для сотрудников;

допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

Для бильярдных залов и боулингов необходимо соблюдение следующих дополнительных требований:

не допускается проведение массовых танцев на танцевальных площадках;

не допускается проведение конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), коллективных (корпоративных) мероприятий;

разрешается функционирование бильярдных и боулинга, согласно требованиям постановлений Главного государственного санитарного врача при соблюдении социальной дистанции;

администрация бильярдных заведений обеспечивает расстановку игровых столов на расстоянии не менее 4 метров друг от друга;

игровой инвентарь (кии, шары для бильярда, шары для боулинга и пр.) обрабатываются дезинфицирующим спиртосодержащим средством после завершения каждой игры.

не допускается одновременное количество боулеров на одной игровой дорожке более 6 человек;

фудкорт (зона питания) располагается отдельно от игровых дорожек и бильярдных столов.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Ashyq» внедряют в Нур-Султане, Алматы и Караганде.







