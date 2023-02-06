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Компьютерной грамотности обучают осужденных в СКО

6 Февраля 2023, 13:20
Компьютерной грамотности обучают осужденных в СКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осужденных обучают компьютерной грамотности. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом уголовно-исполнительной системы по СКО и Северо-Казахстанским университетом имени Манаша Козыбаева был заключен меморандум о взаимном сотрудничестве. Стороны договорились о проведении занятий с осужденными с применением дистанционных образовательных технологий. Сегодня по специально разработанному практическому курсу компьютерной грамотности обучаются 30 осужденных, из них 20 в мужской колонии и 10 в женской», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

По ее словам, обучение проходит ежедневно в онлайн-формате. Общая продолжительность 5-модульного курса составляет 36 часов, по окончанию которого осужденные получат сертификаты.

Благодаря курсам осужденные, которые раньше имели дело с компьютером, смогут возобновить память, другие же научатся пользоваться им с нуля.

Получение профессиональных навыков в условиях учреждений УИС меняет социальный статус осужденного, осуществляет позитивную трансформацию его личности, что способствует закономерной интеграции осужденного в социум.

«Благодаря возможности получить образование воспитательная функция учреждений УИС раскрывается глубже. Наличие профессиональных навыков позволяет человеку встать на путь исправления и найти свое место в обществе после освобождения», - добавила спикер.


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