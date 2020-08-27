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Компьютерами обеспечили более 15 тыс. учащихся в Атырауской области
27 Августа 2020 15:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области компьютерами обеспечили15 246 учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В настоящее время в области 16 693 учащихся не имели компьютеров для дистанционного обучения. 15 246 из них была организована передача компьютеров во временное пользование на возвратной основе. Вопрос с недостающими компьютерами решается», - об этом на августовском совещании учителей сообщил руководитель управления образования Атырауской области Саткан Есенгалиев.
Проинформировав, что в настоящее время обеспеченность общеобразовательных школ области кабинетами новой модификации составляет 30%. В предстоящем учебном году планируется закупить 10 IT- кабинетов и восемь кабинетов биологии.
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