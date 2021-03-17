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    10:01, 17 Март 2021 | GMT +6

    Комнаты длительных свиданий возобновили работу в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Заключенные вновь имеют возможность длительных свиданий с родственниками в Акмолинской области. Правда, проходят они при строгом соблюдении всех карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, комнаты длительных свиданий возобновили работу при соблюдении​ всех требований мер предосторожности. Прибывшие на свидание родственники должны обязательно иметь при себе ПЦР-справку о лабораторном обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не более пяти суток. Проводятся также ​ измерения температуры тела, соблюдается масочный режим сотрудниками учреждений УИС, заключенными и их родственниками. А после встречи с родными осужденные находятся на карантине в течение 14 дней.

    «Психологическая, моральная поддержка со стороны семьи очень важна для осужденных. Свидание придает сил, уверенности, что тебя ждут, ты нужен, а это основное для тех, кто находится в неволе. Многие из них только здесь, за высоким забором, вспоминают о семье, о маме… Но лучше поздно, чем никогда», - добавляет пресс-секретарь акмолинского ДУИС Ирина Горнова. ​ ​

    «Длительные свидания, конечно, очень важны для нас. Это позволяет сохранить целостность семьи, поддерживать друг друга морально. Сегодня ко мне приехала супруга, с которой мы не виделись полгода. Спасибо администрации, что дают возможность общения по видеосвязи, но такая возможность есть не у всех», - поделился осужденный ​ Владимир. ​

    Заместитель дежурного помощника начальника​ учреждения ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области Татьяна Шейко добавила, что осужденные и их родственники встречают сотрудников, которые работают в комнатах длительных свиданий, со словами благодарности.


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    Пенитенциарная система Правоохранительные органы Акмолинская область
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