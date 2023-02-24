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Комнату для бесед с пострадавшими от насилия несовершеннолетними открыли в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
24 Февраля 2023, 20:36
Комнату для бесед с пострадавшими от насилия несовершеннолетними открыли в Костанае Кадр из видео/ instagram.com/polisia_kostanay

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае на базе участкового пункта открыта комната для проведения следственных мероприятий с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, комната предназначена для следователей, которые будут беседовать с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия. В этих случаях важно создать комфортную обстановку для беседы.

Инициатива создания такого кабинета принадлежит советнику ректора КРУ им. А.Байтурсынова, председателю Альянса женских сил, доктору педагогических наук Римме Бектургановой.

«Мы изучили опыт работы таких кабинетов в других регионах страны и предложили открыть подобную комнату в Костанайской области. Эту идею поддержал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков, который отметил важность сотрудничества полиции и общественности в борьбе с бытовым насилием», - сказала Римма Бектурганова.

В департаменте полиции отмечают, что с Альянсом женских сил департамент полиции сотрудничает давно, в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве. Особенно важна совместная работа в вопросе борьбы с бытовым насилием в отношении женщин и детей.

«Здесь созданы по-настоящему домашние условия для беседы с детьми. Наше совместное сотрудничество уже приносит результат. Снижается количество фактов насилия в отношении детей более чем на 90%, а в отношении женщин – почти на 95%. Эти данные с начала года - результат широкой профилактической работы, в которой вы принимаете участие», - уверен начальник полиции Ерлан Омарбеков.

В новом кабинете предусмотрено все для работы следователя и психолога, также здесь есть игровая зона, диван для отдыха. Все это, по мнению специалистов, позволит ребенку преодолеть барьер в разговоре со специалистами.

«Изменение подходов в расследовании этого вида преступлений — важный шаг в соблюдении прав ребенка», - считает представитель координационного совета Альянса женских сил, уполномоченная по правам детей Костанайской области Арайлым Аманкулова.

Представители Альянса женских сил выразили также готовность при необходимости открыть подобные комнаты для детей в других городах и районах нашей области.


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