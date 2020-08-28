Коммунисты предлагают оснастить столичные остановки пандусами для инвалидов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый секретарь Астанинского городского комитета Коммунистической Народной партии Казахстана Нурдаулет Оразханов выдвинул ряд предложений по улучшению условий жизни для людей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Я считаю, эти вопросы (пандусы для людей с особыми потребностями - прим. ред.) должно контролировать управление архитектуры. В городе есть пандусы, но они не соответствуют необходимым требованиям. Если строится дом, нужно чтобы он был комфортен для инвалидов, учитывать их потребности, вплоть до уборных. К сожалению, пока у нас такого нет», - сказал Нурдаулет Оразханов на круглом столе по соблюдению прав граждан с особыми потребностями.

Он привел несколько примеров.

«Также, если инвалид становится в очередь, а у него есть жилье в старом доме без необходимых для него условий, я считаю, оно не должно учитываться. По нынешним нормам, если у человека с особыми потребностями есть жилье, его в очередь не ставят. А ведь в таком доме ему жить очень тяжело, исходя из его потребностей. Его, к примеру, таскает по лестнице на своих руках мама», - отметил спикер.

Кроме того, представитель коммунистической партии предложил облегчить таким людям доступ к общественному транспорту, а также застраховать казахстанцев, на случай непредвиденных ЧП.

«Также я предлагаю сделать специальные пандусы на остановках, чтобы водители автобусов подъезжали к прямо ним, надо это сделать и обязать водителей общественного транспорта к ним подъезжать. Это есть в других странах, почему бы не сделать такой специальный трап и у нас? А те рельсы, которые водители выдвигают из автобусов, по ним даже здоровому человеку тяжело подняться. Кроме того, водитель не всегда может увидеть человека на коляске. Также нужно прописать в законодательстве следующее: если человек попал в больницу и рискует стать инвалидом (от этого не застрахован никто), то социальные службы должны прийти к нему и создать в его доме соответствующие условия», - заключил Н. Оразханов.