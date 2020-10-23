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Коммунисты идут на выборы: Специальное заявление КНПК

23 Октября 2020, 18:08
Коммунисты идут на выборы: Специальное заявление КНПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 октября в Нур-Султане состоялось заседание Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана, в ходе которого было принято решение об участии в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов 10 января 2021 года. Был созван Внеочередной Съезд и принято специальное Заявление партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНПК.

Заявление

Коммунистической Народной партии Казахстана

об участии в очередных выборах в Мажилис Парламента РК

10 января 2021 года

По итогам состоявшегося сегодня Политбюро, Коммунистическая Народная партия Казахстана заявляет об участии в предстоящих очередных выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК.

11 ноября 2020 года Коммунистическая Народная партия Казахстана соберет заседание высшего партийного органа – Съезда для принятия окончательного решения, утверждения партийного списка и предвыборной платформы.

Члены партии и наша фракция в Мажилисе инициировали обсуждение ряда актуальных социальных вопросов, а также внесли весомый вклад в принятие важных законов, направленных на повышение благополучия казахстанцев и развитие социальной сферы в целом.

Мы намерены увеличить представленность членов КНПК в Парламенте и маслихатах, где продолжить эффективную законодательную работу, а также повышение уровня работы местных представительных органов.

Для этого разрабатывается предвыборная программа, предусматривающая предложения по решению многих актуальных вопросов государства и запросов граждан.

Одним из наших приоритетов также станет выдвижение компетентных кандидатов в депутаты, в том числе женщин и молодежи. Это позволит значительно расширить целевую аудиторию и диапазон решаемых вопросов.

Уверены, что на фоне финансового кризиса, пандемии, социальной и политической нестабильности в мире, народ Казахстана сделает правильный выбор.

г. Нур-Султан

23 октября 2020 г.

Центральный комитет КНПК


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