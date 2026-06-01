Коммунальные сети Костаная обновят при поддержке Казахстанской жилищной компании

АО «Казахстанская жилищная компания» профинансировало реконструкцию объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры в Костанайской области в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Общая сумма выкупленных облигаций местных исполнительных органов превысила 4,2 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регион с рабочей поездкой прибыли представители АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» и дочерней организации холдинга — АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК). Управляющий директор НИХ «Байтерек» Руслан Тюлегенов и заместитель председателя правления КЖК Олжас Салыков посетили объекты коммунальной инфраструктуры и ознакомились с ходом реализации проектов, финансируемых через механизм облигационного финансирования.

Одним из ключевых объектов стал проект реконструкции второй нитки напорного канализационного коллектора до накопителя-испарителя сточных вод в Костанае.

Фото: АО «Казахстанская Жилищная Компания»

Как сообщил заместитель председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Олжас Салыков, компания выступает единым оператором жилищного строительства и реализует государственные программы, связанные с развитием жилищной и коммунальной инфраструктуры.

— Основная цель — обеспечить граждан доступным жильем и комфортными условиями проживания. Сейчас мы реализуем две крупные государственные программы. Первая связана со строительством и приобретением социального жилья для нуждающихся граждан. Вторая — национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов, в рамках которого мы финансируем обновление и строительство инфраструктуры, — отметил Олжас Салыков.

В Костанайской области компания выкупила облигации местного исполнительного органа на сумму 4 млрд тенге для реализации проекта реконструкции коллектора.

— Протяженность коллектора составляет почти 14 километров, уровень износа достигает 75%. За последние три года здесь произошло более 30 аварий. Реализация проекта позволит снизить аварийность и повысить качество услуг, — подчеркнул он.

Фото: АО «Казахстанская Жилищная Компания»

Ожидается, что после модернизации более 112 тысяч абонентов будут обеспечены качественными услугами водоотведения.

Главный инженер КГП «Костанай Су» Виталий Панаетов рассказал, что проект предусматривает замену напорного канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров — от главной канализационной насосной станции до накопителя-испарителя.

— Общая сумма инвестиций составит 9,8 млрд тенге. В рамках проекта будет проведена замена коллектора, реконструкция внутренних помещений и устройство дополнительных горизонтальных отстойников на основном накопителе-испарителе, — сообщил Виталий Панаетов.

Реализация проекта рассчитана до 2029 года. Строительно-монтажные работы займут около 22 месяцев. Существующие сети были введены в эксплуатацию в 1980-х годах и сегодня находятся в изношенном состоянии. Одну из ветвей коллектора реконструировали в 2016 году.

Делегация также посетила объект реконструкции водопровода по улицам Павлова и Железнодорожная в Костанае. Водопровод введен в эксплуатацию в 1968 году, а степень износа отдельных сетей достигает 70–90%. Для реализации проекта КЖК выкупила облигации местного исполнительного органа на сумму 236,5 млн тенге.

Во время рабочей поездки представители КЖК и холдинга «Байтерек» также посетили КТЭК, где обсудили вопросы модернизации системы теплоснабжения. Как отметил заместитель председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Олжас Салыков, предприятие функционирует с 1943 года, поэтому вопрос обновления инфраструктуры стоит особенно остро. По его словам, руководство предприятия готовит необходимые заявки, после чего проект сможет претендовать на финансирование через КЖК. Инициатива находится на стадии рассмотрения.

Фото: АО «Казахстанская Жилищная Компания»

Управляющий директор АО «НИХ «Байтерек» Руслан Тюлегенов подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач.

– По республике есть объекты, срок эксплуатации которых превышает 50 лет. Это приводит к износу и аварийности. Чтобы снизить риски и повысить надежность коммунальных систем, государство реализует механизмы финансовой поддержки через дочерние организации холдинга, – отметил Руслан Тюлегенов.

Он пояснил, что финансирование осуществляется через механизм облигационного займа. Иными словами, акимат подает заявку, после чего КЖК рассматривает проект и выделяет финансирование на его реализацию.

В рамках визита представителям местных исполнительных органов и застройщикам также презентовали механизмы поддержки долевого жилищного строительства, реализуемые КЖК. Участникам рассказали о системе гарантирования завершения строительства жилых объектов, требованиях к застройщикам и инструментах защиты прав дольщиков.

По итогам поездки стороны отметили важность своевременной модернизации инженерной инфраструктуры для повышения качества жизни населения и подтвердили готовность к дальнейшей реализации проектов в регионе.