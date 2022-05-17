17 Мая 2022 17:34

Коммунальный фонтан устраняли в центре Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Во время опрессовки тепловых сетей в Костанае произошел порыв дефектной трубы, что привело к выходу воды прямо через люк камеры в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео и фото, где огромный фонтан воды бьет прямо на одной из центральных улиц Костаная, распространяют горожане. Аварию прокомментировали в Костанайской теплоэнергетической компании.

«Согласно утвержденного графика проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, 17 мая 2022 года ведутся работы по опрессовке тепловых сетей от ТЭЦ. В ходе опрессовки тепломагистрали ТМ-9 по проспекту Абая, в 14:30 часов произошел порыв дефектной трубы в тепловой камере 9.05, с выходом воды через люк камеры наружу», - сообщили на предприятии.

Данный участок тепломагистрали был экстренно отключен для продолжения гидравлических испытаний.

Сейчас коммунальные службы занимаются устранением последствий аварии.



