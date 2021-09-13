Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых в СНГ - исследование
Среди стран СНГ оплата коммунальных услуг меньше всего бьет по семейному бюджету именно в Казахстане. На оплату коммунальных услуг уходит менее 12% «чистой» заработной платы одного казахстанца. Для сравнения: в России показатель достигает 17%, в Украине — 23%.
Самые дешевые коммунальные услуги среди стран СНГ — в Узбекистане (30,43 долл. США ежемесячно), самые дорогие — в Молдове (119,46 долл. США).
Среди всех стран рейтинга самые низкие цены зафиксированы в Нигерии (всего 21,78 долл. США в месяц), самые высокие — в Германии (сразу 263,45 долл. США).
В то же время при самых дешевых коммунальных услугах в той же Нигерии граждане этой страны ощущают их давление на семейный бюджет заметно сильнее, так как отношение стоимости услуг к средней зарплате составляет 12,2%. Таким образом, хотя сами коммунальные услуги в Германии дороже, оплачивать их гражданам значительно проще.
Среди стран СНГ наилучшее соотношение стоимости коммунальных услуг и «чистой» заработной платы отмечено именно в Казахстане: 11,8%. Труднее всего оплачивать «коммуналку» жителям Молдовы, которым приходится отдавать за неё сразу 28,4% заработной платы. В Украине показатель достигает 22,7%, в Армении — 19,7%, в России — 17,1%.
Таким образом, хотя самые дешевые коммунальные услуги по СНГ — в Узбекистане, фактически лидирует в плане мягкости нагрузки стоимости этих услуг на семейный бюджет именно Казахстан.
Лучшее соотношение цен на основные коммунальные услуги и «чистых» зарплат среди обследованных стран — в Кувейте: всего 2,3%.
Хуже всего приходится жителям Эфиопии: здесь на оплату «коммуналки» приходится отдавать критические 66% заработанных средств.
Среди стран СНГ по Кыргызстану и Таджикистану данные по стоимости услуг и зарплатам-нетто аналитиками Numbeo не предоставлялись.