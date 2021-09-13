Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых в СНГ - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным аналитиков Numbeo, основные коммунальные услуги — электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора — для квартиры площадью 85 кв. м обходятся в Казахстане в среднем в 49,41 долл. США ежемесячно. Среди обследованных стран СНГ это третий результат, по миру — 21-е место среди 109 стран, вошедших в мониторинг. Об этом ообщили в Energyprom.kz, передает МИА «Казинформ».

Среди стран СНГ оплата коммунальных услуг меньше всего бьет по семейному бюджету именно в Казахстане. На оплату коммунальных услуг уходит менее 12% «чистой» заработной платы одного казахстанца. Для сравнения: в России показатель достигает 17%, в Украине — 23%.

Самые дешевые коммунальные услуги среди стран СНГ — в Узбекистане (30,43 долл. США ежемесячно), самые дорогие — в Молдове (119,46 долл. США).

Среди всех стран рейтинга самые низкие цены зафиксированы в Нигерии (всего 21,78 долл. США в месяц), самые высокие — в Германии (сразу 263,45 долл. США).

Однако важно понимать, что сами по себе цены не дают адекватного представления о дороговизне коммунальных услуг в той или иной стране. Гораздо важнее то, какую нагрузку оплата «коммуналки» оказывает на кошелек каждого жителя. Так, к примеру, хотя в Германии коммунальные услуги — одни из самых дорогих в мире, тем не менее в отношении к средней зарплате-нетто (то есть заработной плате после уплаты налогов) их стоимость составляет всего 8,9%. Это совсем не высокий показатель.

В то же время при самых дешевых коммунальных услугах в той же Нигерии граждане этой страны ощущают их давление на семейный бюджет заметно сильнее, так как отношение стоимости услуг к средней зарплате составляет 12,2%. Таким образом, хотя сами коммунальные услуги в Германии дороже, оплачивать их гражданам значительно проще.

Среди стран СНГ наилучшее соотношение стоимости коммунальных услуг и «чистой» заработной платы отмечено именно в Казахстане: 11,8%. Труднее всего оплачивать «коммуналку» жителям Молдовы, которым приходится отдавать за неё сразу 28,4% заработной платы. В Украине показатель достигает 22,7%, в Армении — 19,7%, в России — 17,1%.

Таким образом, хотя самые дешевые коммунальные услуги по СНГ — в Узбекистане, фактически лидирует в плане мягкости нагрузки стоимости этих услуг на семейный бюджет именно Казахстан.





Лучшее соотношение цен на основные коммунальные услуги и «чистых» зарплат среди обследованных стран — в Кувейте: всего 2,3%.

Хуже всего приходится жителям Эфиопии: здесь на оплату «коммуналки» приходится отдавать критические 66% заработанных средств.

Среди стран СНГ по Кыргызстану и Таджикистану данные по стоимости услуг и зарплатам-нетто аналитиками Numbeo не предоставлялись.



