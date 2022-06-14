14 Июня 2022 14:23

Коммунальные услуги могут подорожать после завершения моратория - Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нацбанк поделился прогнозом инфляции на конец 2022 года. Инфляция может быть на уровне 13-15 % к концу года. Она может снизиться при успешной реализации комплекса мер. Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На конец 2022 года Национальный банк прогнозирует инфляцию на уровне 13-15 %. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза», - сообщил Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

Он уточнил, что ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, которое будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ. Инфляция платных услуг будет замедляться на фоне высокой базы 2021 года.

Также он проинформировал, что коммунальные услуги могут подорожать после завершения моратория.

«Отмечаем риски удорожания цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий», - заявил Г. Пирматов.

«В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5 % с учетом принимаемых мер в области денежно-кредитной политики, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила», - добавил глава Нацбанка.

C учетом текущего баланса рисков 6 июня Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14 %. При отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе.

Как сообщалось ранее, в рамках поручения Главы государства был введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение.