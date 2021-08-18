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Коммунальные услуги: институт экономических штрафов хотят внедрить в РК

18 Августа 2021 16:47
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Коммунальные услуги: институт экономических штрафов хотят внедрить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай поделился планами по замене административных штрафов для субъектов естественных монополий на экономические, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сейчас рассматриваем поправки, в которых мы будем административные штрафы менять на штрафы экономического характера. Эти поправки рассматриваются в рабочих группах. Что это означает: если субъект естественных монополий будет допускать какие-то правонарушения в отношении потребителей, то штрафы, которые идут в бюджет, будут заменены штрафными санкциями. Если субъект будет лучше оказывать услуги, и качество его услуг будет лучше, то это будут наоборот бонусы. А штрафы повлекут снижение тарифов для населения либо для отдельно взятого потребителя», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

Кроме того, он напомнил, что в настоящее время по Закону о естественных монополиях один из методов тарифообразования – стимулирующий.

«Мы хотим применить его в пилотном режиме. Согласно стимулирующему методу тарифообразования, предусматриваются бонусы и штрафы для субъектов естественных монополий в зависимости от надежности и качества предоставляемых услуг. Штрафы административного характера в настоящего время комитетом пересматриваются, и мы хотим внедрить институт экономических штрафов», - заключил спикер.



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#ЖКХ   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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