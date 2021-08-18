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Коммунальные тарифы для населения резко не вырастут – Комитет естественных монополий

18 Августа 2021 13:43
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Коммунальные тарифы для населения резко не вырастут – Комитет естественных монополий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай рассказал о том, как изменились тарифы с августа прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом по Казахстану насчитывается более 1,2 тысяч субъектов естественных монополий. Каждый субъект естественных монополий может иметь несколько разных тарифов. Все это будет экономически дифференцировано и рассмотрено. По регионам, например, тарифы на водоотведение, водоснабжение с прошлого года не выросли. Напротив, в некоторых регионах они понизились. Кроме того, не изменились тарифы на тепло. На рост тарифа во многом влияет удорожание стратегических товаров. Поэтому рост тарифов энергопроизводящих организаций оказывает мультипликативный эффект на субъекты естественных монополий», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.

Он также отметил, что в регионах поступают обращения субъектов естественных монополий о повышении тарифов.

«По регионам субъекты естественных монополий направили заявление касательно повышения тарифов. Эти заявления находятся на рассмотрении. Но мы делаем все, чтобы не повышать тарифы для населения. На наш взгляд, это не сильно влияет на население. Если вспомнить падение тарифов в прошлом году, то более 80% субъектов естественных монополий не подняли тариф с того уровня. Мы продолжаем работу в этом направлении. Тарифы для населения резко не вырастут. Мы это обязательно проконтролируем» - заключил глава комитета.


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#ЖКХ   #Экономика   #Цены и тарифы   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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