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Коммунальные службы работают в штатном режиме в Семее

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Января 2022, 23:40
Коммунальные службы работают в штатном режиме в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ситуация постепенно стабилизируется. По данным городских властей, все коммунальные службы работают в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Закрытыми остаются лишь крупные торговые центры и банки. Единственное пострадавшее в результате беспорядков здание местного акимата сегодня начали приводить в порядок.

В уборке приняли участие более трехсот сотрудников ведомства. Наводить чистоту помогали волонтёры и добровольцы. Приступить к работе в акимате планируют уже завтра.

«На сегодняшний день производятся расчеты по причинённому вреду. Вместе с тем силами волонтеров и сотрудников акимата здание акимата приводится в порядок для создания соответствующих условий. В целом общественно-политическая ситуация в городе Семей остается стабильной», - сообщил заместитель акима Семея Айдар Садырбаев.


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