Коммунальные службы и дорожные компании должны составить совместный план работы – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провел оперативное совещание с руководителями коммунальных предприятий. О цели встречи он рассказал в своем Telegram-канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Сапаров подчеркнул, что жители Петропавловска нередко выказывают недовольство в адрес коммунальных служб.

«Как правило, после ремонта труб водоснабжения, электро- и теплосетей остаются ямы, а разрытый асфальт и брусчатку коммунальные службы не спешат восстанавливать. Такой беспорядок недопустим и должен быть устранен в течение 10 дней. Призвал руководителей коммунальных служб ответственно подойти к ремонту своих участков», - сообщил аким области.

Немаловажным считает глава региона вопрос координации действий дорожных и коммунальных служб. В Петропавловске в этом году отремонтируют 30 улиц. А.Сапаров отметил, что коммунальным службам ремонт необходимо проводить до укладки асфальта.

«Необходимо разработать совместный план действий. Коммунальщики и дорожники должны работать сообща и последовательно. Держать вопрос на контроле поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву», - добавил аким области.