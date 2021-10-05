Коммунальные службы Алматы готовы к зиме - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление жилищной политики города Алматы провело проверку готовности производственной базы и специализированной техники по уборке снега в зимний период 2021-2022 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления, для очистки дорог планируется использовать 1038 единиц спецтехники (в том числе 690 единиц ГКП «Алматы Тазалык»).

Переоборудование техники на зимний режим работы производится поэтапно в зависимости от погодных условий.

В случае обильного снегопада заключены договоры с 18 строительными организациями на аренду 150 единиц дополнительной техники (самосвалы, погрузчики).

Получено 30 тысяч тонн соли и 60 тысяч тонн песка. Поставка противогололедных материалов на нормативное количество (всего 33 тысячи тонн соли и 80 тысяч тонн песка) будет произведена до 15 октября.

На случай обильных снегопадов дополнительно заключены договоры на поставку 10 тысяч тонн соли и 15 тысяч тонн песка.

Во всех районах определены места для снежных заносов.

В настоящее время насчитывается 1400 дорожных рабочих. На зимний период планируется привлечь дополнительно около 1200 дорожных рабочих, и их общая численность составит 2600 человек.

Напомним, по прогнозам синоптиков, количество осадков предполагается около нормы на большей части республики. Осадков меньше нормы ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях, на большей части Атырауской, Актюбинской Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, в южной половине Костанайской, на западе и юге Карагандинской, на юго-западе Восточно-Казахстанской области.