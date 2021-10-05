Коммунальные службы Алматы готовы к зиме - акимат
По данным управления, для очистки дорог планируется использовать 1038 единиц спецтехники (в том числе 690 единиц ГКП «Алматы Тазалык»).
Переоборудование техники на зимний режим работы производится поэтапно в зависимости от погодных условий.
В случае обильного снегопада заключены договоры с 18 строительными организациями на аренду 150 единиц дополнительной техники (самосвалы, погрузчики).
Получено 30 тысяч тонн соли и 60 тысяч тонн песка. Поставка противогололедных материалов на нормативное количество (всего 33 тысячи тонн соли и 80 тысяч тонн песка) будет произведена до 15 октября.
На случай обильных снегопадов дополнительно заключены договоры на поставку 10 тысяч тонн соли и 15 тысяч тонн песка.
Во всех районах определены места для снежных заносов.
В настоящее время насчитывается 1400 дорожных рабочих. На зимний период планируется привлечь дополнительно около 1200 дорожных рабочих, и их общая численность составит 2600 человек.
Напомним, по прогнозам синоптиков, количество осадков предполагается около нормы на большей части республики. Осадков меньше нормы ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях, на большей части Атырауской, Актюбинской Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, в южной половине Костанайской, на западе и юге Карагандинской, на юго-западе Восточно-Казахстанской области.