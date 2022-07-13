13 Июля 2022 03:05

Коммунальные проблемы беспокоят жителей села на Алаколе

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На Алаколе в Урджарском районе Абайской области нет центральной канализации, поэтому владельцы домов отдыха пользуются услугами ассенизаторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Откачиваемые из септиков нечистоты сливают на полигон за селом. И это очень беспокоит местных жителей.

«Полигон открытый. Подземные воды сливаются с рекой Жарбулак. В будущем, это может привести к обострению эпидситуации, появлению разных болезней. Мы боимся этого. Поэтому просим Правительство о помощи», - отмечает житель с. Жарбулак Айбат Абылкасымов.

Жители села предлагают восстановить предприятие «Алаколь Тазалык», которое раньше работало на берегу озера. Поскольку техника нынешнего коммунального предприятия вызывает много нареканий.

«Техника изношена. Все эти дома обслуживает только один ассенизатор. В перевозке твердых бытовых отходов задействованы старые Газ 53, они не успевают. Потому что только в одном доме отдыха по 2-3 контейнера. На берегу озера также не хватает мусорных баков и туалетов», - поделился Айбат Абылкасымов.

Жительница с. Жарбулак Майра Уалиева сообщила о нехватке на берегу озера контейнерных баков, биотуалетов, о нехватке техники.

Отдыхающих на Алаколе с каждым годом становится все больше, говорят жители. Однако чистоту соблюдают далеко не все.

Представители местного акимата не скрывают, что на Алаколе много проблем. В том числе с туалетами и мусорными контейнерами. На берегу озера сейчас работают 8 туалетов . В планах установить ещё несколько.

«У нас в планах есть установка 4 мобильных туалетов. Мусорных контейнеров у нас на балансе - 150. В прошлом году было 100, закупили 50, мы всем базам отдыха ставили, конечно, не хватает, но есть у нас в планах еще закупить», - сообщил заместитель акима Урджарского района Дидар Хамитов.

И все же самая актуальная проблема Алаколя - отсутствие канализационной системы - решится, по всей видимости, не скоро. Проектно-сметную документацию подготовили в 2020 году, она прошла государственную экспертизу, однако необходимые средства еще не выделены.