Коммунальные и аварийные службы столицы работают в круглосуточном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период действия режима чрезвычайного положения в Нур-Султане обеспечена усиленная круглосуточная работа всех коммунальных и аварийных служб столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В целях обеспечения жизнедеятельности города и работы социальных объектов на период действия чрезвычайного положения в работе находятся такие коммунальные и аварийные службы, как службы энергетики; службы коммунального хозяйства; служба ГСМ.

Так, обеспечена работа следующих предприятий: АО «Астана-Энергия» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, районные котельные); АО «Астана-Теплотранзит» (сети теплоснабжения от централизованных источников и районных котельных); АО «Астана-РЭК» (сети электроснабжения напряжением 0,4-6-10-20-110-220 кВ); АО «Акмолинская РЭК» (сети электроснабжения 0,4-6-10-35-110 кВ); ТОО «Астана Қалалық Жарық» (уличное, дворовое и парковое освещение в районах «Сарыарка» и «Байконыр»); ТОО «GorSvetGroup) (уличное, дворовое и парковое освещение в районах «Алматы» и «Есиль»).

При возникновении аварийных ситуаций службы оповещают заинтересованные стороны и потребителей согласно отдельному регламенту предприятия. Осуществляется выезд и организация работы по устранению аварийных нарушений.

Также в круглосуточном режиме работают предприятия коммунальных служб: ГКП «Астана Су Арнасы» (источники и сети питьевого и технического водоснабжения, сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации); ГКП «Elorda Eco System» (сети и сооружения ливневой канализации); ТОО «Астана Тазалык» (санитарная очистка города); Подрядные организации аппаратов акимов районов города Нур-Султан (санитарная очистка города).

Вместе с тем функционирует и служба ГСМ, включающая следующие организации: Астанинский Производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,

АО «Интергаз Центральная Азия» (сети природного газоснабжения); АО «АстанаГазСервис», ТОО «Астана Газ Қызмет», ТОО «Коммерц Трейд», ТОО «LPG Distribution», ТОО «Автогаз Трейд», ТОО «City Gas Service» (обеспечение сжиженным газом).

С полным текстом правил работы коммунальных и аварийных служб можно ознакомиться здесь.