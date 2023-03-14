Коммунальную аварию устранили в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В акимате Рудного прокомментировали ситуацию с очередной коммунальной аварией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 13 марта, в 04:20 при обходе дежурной бригадой ТОО «Рудненские тепловые сети» было обнаружено поступление воды в камере в районе дома по Горняков, 26. Под отключение попали 37 капитальных домов; 35 восьмиквартирных домов; 215 частных домов; 7 юридических лиц. Были перекрыты задвижки в границах данных улиц, производилась откачка воды»,- пояснили в горакимате.

Место порыва было обнаружены ближе к полудню, проведены сварочные и монтажные работы, заполнение трассы.

«По состоянию на 18:20 порыв полностью устранен, заполнение трассы закончено. Совместно с ПКСК проведена работа по подключению домов к отоплению», - добавили в акимате Рудного.

Ранее сообщалось о том, что в Рудном в связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной, ул. Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. Также был изменен график движения автобусных маршрутов через эти улицы.