РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:28, 13 Март 2023 | GMT +6

    Коммунальную аварию устранили в Рудном

    None
    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В акимате Рудного прокомментировали ситуацию с очередной коммунальной аварией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, 13 марта, в 04:20 при обходе дежурной бригадой ТОО «Рудненские тепловые сети» было обнаружено поступление воды в камере в районе дома по Горняков, 26. Под отключение попали 37 капитальных домов; 35 восьмиквартирных домов; 215 частных домов; 7 юридических лиц. Были перекрыты задвижки в границах данных улиц, производилась откачка воды»,- пояснили в горакимате.

    Место порыва было обнаружены ближе к полудню, проведены сварочные и монтажные работы, заполнение трассы.

    «По состоянию на 18:20 порыв полностью устранен, заполнение трассы закончено. Совместно с ПКСК проведена работа по подключению домов к отоплению», - добавили в акимате Рудного.

    Ранее сообщалось о том, что в Рудном в связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной, ул. Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. Также был изменен график движения автобусных маршрутов через эти улицы.


    Теги:
    Костанайская область ЖКХ Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!