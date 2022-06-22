22 Июня 2022 21:50

Коммунальное предприятие задолжало 500 млн тенге предпринимателям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в отношении государственного коммунального предприятия «Коммунхоз» возбуждено 18 исполнительных производств на сумму более 500 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В апреле данную проблему обсуждали на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом Журсуновым. Судя по тому, что вопрос вынесли на заседание Совета по защите прав предпринимателей, дело с мертвой точки не сдвинулось. Как выяснилось в ходе обсуждения, не решится проблема и в ближайшее время.

В палату предпринимателей обратились несколько организаций, которые не получили оплату за проведенные работы по благоустройству города в прошлом году: вывоз снега, озеленение, установка камер видеонаблюдения, оформление к праздникам. Все они выступили субподрядчиками у ГКП «Коммунхоз».

ИП Ушаков занимался световым оформлением города к Новому 2021 году. Договор заключили на 43 млн тенге, из них задолженность составила 16 млн тенге. Предприниматель Александр Ушаков отметил, что сумма для его бизнеса большая. Суд обязал «Коммунхоз» выплатить ему долг, но до сих пор этого не произошло. На счетах предприятия нет средств, на балансе – нет имущества, за исключением земельного участка, на котором расположен тепловой узел.

«Ситуация такова: 27 организаций выполнили работу на 1,5 млрд тенге. Оплату получили в размере 600 млн тенге, потому что городской отдел ЖКХ заключил на эту сумму договор с «Коммунхозом», - пояснила председатель совета Инесса Куанова.

Заместитель акима города Жанболат Батырбеков подчеркнул, что у госоргана перед «Коммунхозом» задолженности нет. Все суммы по договору выплатили. Больший объем услуг акимат не заказывал.

«Мы оплачивали тот объем, который он предоставлял по актам сверок. Говорить о том, что мы все оплатим, не могу. Нет правовых оснований. Дополнительных договоров не было. Я не могу перед всеми заявить, что проблему решим. Если была начата судебная процедура, то есть процедура банкротства. «Коммунхоз» не имеет возможности оплачивать», - сказал Ж. Батырбеков.

Юрист Олег Хрупин поинтересовался у чиновника, каким образом производились расчеты на оплату услуг благоустройства, если средств понадобилось в три раза больше.

«Из каких критериев исходили? Вы же заказчик. Обязанность содержать дороги – на местном исполнительном органе, а не на «Коммунхозе». Теперь же виновным остается только генподрядчик», - недоумевает О. Хрупин.

И. Куанова отметила, что у предпринимателей пока есть один реальный способ попытаться получить деньги – обратиться в суд. Возможно, «Коммунхоз» признают банкротом и тогда, может быть, появится шанс забрать заработанное. Однако процедура эта длительная и точных сроков, когда будет погашена задолженность, нет.

«Есть обращения в палату предпринимателей. С соответствующими комментариями мы перенаправим их в прокуратуру города Петропавловска. Мы полагаем, что нужно провести жесткий аудит на предприятии. Думаю, прокуратура разберется, как получилось, что руководитель предприятия заключил договоры с субподрядчиками на большие суммы, чем имелись», - сказала И. Куанова.