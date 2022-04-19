Коммунальное предприятие задолжало 400 млн тенге бизнесу Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов встретился с предпринимателями Северо-Казахстанской области. Выяснилось, что часть проблем местного бизнеса связана с неисполнением обязательств государственными органами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Индивидуальный предприниматель Мурат Карбузов в марте прошлого года заключил договор с государственным коммунальным предприятием «Коммунхоз», принадлежащим отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска, о предоставлении услуг видеонаблюдения. Компания свои обязательства выполнила, но денег в полном объеме за работу не получила. «Коммунхоз» задолжал предпринимателю более 2 млн тенге.

«Нам не оплатили полгода работы. Уже четыре месяца нового года прошло, задолженность так и не погасили. На мое обращение говорят, что им не выделяет деньги отдел ЖКХ», - проинформировал М. Карбузов.

Как выяснилось на встрече, это не единственная задолженность коммунального предприятия перед предпринимателями.

«В отношении государственного коммунального предприятия «Коммунхоз» возбуждено 18 исполнительных производств, общая задолженность перед субъектами составляет около 400 млн тенге. Будем рекомендовать местным исполнительным органам оказать содействие по обеспечению выделения средств для погашения задолженности. Конкретно по этому случаю будем оказывать содействие по взысканию задолженности в судебном порядке», - прокомментировал заместитель директора региональной палаты предпринимателей Женис Казиев.

И.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин подтвердил, что «есть нестандартная ситуация с «Коммунхозом» и руководство области в курсе ситуации».

«Думаю, такая задолженность сформировалась за последнее время, поскольку там больше вопросов по зимнему содержанию дорог. Коммунальное предприятие работает, обслуживает город, раньше таких проблем не было», - сказал Д. Амрин

Р.Журсунов подчеркнул, что задача – «не вытащить решение суда», а в том, чтобы предприниматель получил деньги.

«Не понимаю, каким образом «Коммунхоз» контрактуется, имея в наличии задолженность в 400 млн тенге. Генерирует все больше и больше долгов? Нужно со стороны акимата посмотреть, когда будет очередная корректировка бюджета. По ситуации с Карбузовым палате предпринимателей, офису омбудсмена по Северо-Казахстанской области поручаю начать производство, провести анализ. Взять ситуацию с «Коммунхозом» на контроль в рамках бюджетной комиссии. Этот снежный вал копится, нужно его решать. Проблема системная», - сказал Р. Журсунов.