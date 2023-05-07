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Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
7 Мая 2023, 22:05
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе Фото: пресс-служба акимата Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Таким образом власти пытаются решить проблему со своевременным вывозом мусора. О создании предприятия рассказал аким города Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Мурата Журебекова в этом году поставлены большие планы по реализации работ, связанных со строительством, ремонтом дорог, сетей, проектов освещения улиц. На сессии городского маслихата утвержден бюджет города на 2023 год.

По поручению акима области в городе создано коммунальное предприятие, которое будет заниматься очисткой улиц и вывозом мусора.

«По поручению акима области мы создали коммунальное предприятие по санитарной очистке города. На сессии мы утвердили средства для закупа около 50 единиц спецтехники, преимущественно для летних работ в том числе подметально-уборочных машин, 20 мусоровозов, машин для проведения ямочных работ, трактора-щетки и так далее. В ближайшие месяцы мы планируем закупить в лизинг еще больше единиц спецтехники, многие из которых будут универсальными: для зимней и летней уборки. Как показывает практика последних лет, в городе должно быть свое сильное коммунальное предприятие с достаточным парком современной техники и штатом работников», - считает аким города.

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Ранее в Актобе уже создавали подобное предприятие. Оно называлось «Актобе таза кала». На средства бюджета были закуплены мусоровозы и техника для очистки города. Помимо коммунального предприятия услугами по вывозу мусора занимались несколько предприятий. Тогда в городе не было проблем с вывозом бытовых отходов.

В последующие годы это коммунальное предприятие было ликвидировано в связи с банкротством, ряд предприятий по вывозу мусора отказались работать и город постепенно был завален мусором.

Также в городе были снесены все старые остановочные павильоны, построенные по поручению акима Архимеда Мухамбетова на средства владельцев малого бизнеса - хозяев магазинов и цветочных павильонов.

«Мы начинаем строительство 100 теплых остановок, как в городе, так и в жилых массивах. С учетом нашего климата, это очень нужный проект для горожан.

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На сегодня у нас в городе около 750 остановочных мест, свыше 500 остановок, из которых только лишь 12 теплые. Строительство теплых остановок в свое время отдали частному бизнесу, объекты получились разными по дизайну и были построены таким образом, что большая часть пространства сделана под бизнес, а меньшая для ожидания людей.

В нашем проекте мы предлагаем современный дизайн с применением современных материалов. Летом будет охлаждаться, зимой будет тепло. Также будет предусмотрена небольшая площадь для бизнеса или других нужд. Там, где будет произведена замена, действующие остановки будут перенесены туда, где их нет», - написал аким.



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