9 Июня 2022 17:30

Коммунальное предприятие окажет помощь семье погибшего работника в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Руководство коммунального предприятия окажет финансовую поддержку семье работника, погибшего 8 июня из-за рухнувшей на него стены. Кроме этого, поможет с организацией похорон. Об этом сообщили в ГКП «КЖСА» (Государственное коммунальное предприятие «Каспий жылу, су арнасы»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По факту смерти погибшего 8 июня работника ГКП «КЖСА» будет создана комиссия.

«После назначения комиссии под председательством инспектора департамента труда Мангистауской области будет проводиться проверка по выяснению всех обстоятельств данного происшествия на производстве. Коллектив предприятия выражает глубокое соболезнование семье и близким. Со стороны ГКП «КЖСА» семье погибшего будет оказана материальная поддержка и помощь в организации похорон», - сообщили в ГКП «КЖСА».

Размер компенсации в коммунальном предприятии обещали предоставить позже.

Как ранее сообщалось, стеной насмерть придавило работника коммунального предприятия в Актау. Трагический инцидент произошел 8 июня. Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, при проведении ремонта теплосетей стена из ракушечника обрушилась на ремонтника ГКП «КЖСА».