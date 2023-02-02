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    Коммунальная авария произошла в центре Алматы

    2 Февраля 2023, 16:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы была приостановлена подача воды в жилые дома и административные здания из-за коммунальной аварии. Сотрудниками ГКП «Алматы Су» ведутся восстановительные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Восемь единиц техники и две аварийные бригады задействованы в аварийно-восстановительных работах по ликвидации течи воды на водопроводе, проходящем по проспекту Назарбаева. Была приостановлена подача воды в жилые дома и административные здания, расположенные по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до улицы Гоголя. Водоснабжение восстановлено в 15:00», - сообщили в пресс-службе «Алматы су».

    По предварительным данным причина аварийной ситуации - физический износ материала трубопровода. Водопровод диаметром 325 мм был введен в эксплуатацию в 1969 году.

    Ранее сообщалось, что физический износ водопроводных сетей по Алматы составляет 54,2%. В целях ускоренной реконструкции инженерных сетей планируется внедрить новую тарифную политику в сфере водоснабжения и водоотведения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ Происшествия
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