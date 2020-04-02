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Коммерческое предприятие в Караганде производило и продавало поддельный антисептик

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Апреля 2020, 15:26
Коммерческое предприятие в Караганде производило и продавало поддельный антисептик

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ -31 марта текущего года Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК пресечен факт изготовления и реализации поддельного антисептического препарата, передает МИА «Казимнформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

«В условиях режима чрезвычайного положения руководитель одного из коммерческих предприятий г.Караганды производил и реализовывал антисептическое средство для рук без соответствующих разрешительных документов. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен цех по производству антисептического средства неустановленного состава. Изъято 50 бутылок (емкостью 5 литров) реализованного антисептика на общую сумму 750 000 тенге», - говорится в сообщении.

По факту начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции.


Карагандинская область   Минфин РК  
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