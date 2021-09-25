Коммерческий уголь в Усть-Каменогорске появится на следующей неделе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях жители Восточного Казахстана обеспокоились возможным дефицитом коммерческого угля. Проблема действительно существует, но местные власти подключились к её решению, чтобы обеспечить твёрдым топливом всё население, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Затруднения возникли из-за железнодорожных поставок. Как прокомментировал ситуацию директор угольного тупика ТОО «Сейком» Николай Кондратьев, в течение недели была очередь, потому что не было возможности купить коммерческий уголь, на тупике отпускался только социальный.

«Мой тупик может отпускать уголь в объёме одной тысячи тонн в день. Но на данный момент у нас есть только 200 тонн. Проблема возникла из-за железнодорожных поставок. Вагонов не хватало, мы отпускали только социальный уголь, поскольку социально уязвимые слои населения обеспечиваются топливом в первую очередь. Сейчас вопрос решился. Думаем, уже с понедельника мы начнём отпускать топливо в полном объёме», – отметил Николай Кондратьев.

К решению проблемы подключились областные власти. По данным управления энергетики и ЖКХ, была достигнута договорённость с руководством КТЖ о выделении дополнительных вагонов.

«Нами предпринимаются меры по решению возникающих вопросов. Мы направили официальное письмо в руководство КТЖ, в министерство, чтобы оказали содействие и выделили дополнительные вагоны», – сообщил руководитель отдела ЖКХ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Самат Сулейменов.

Защитинский тупик может за сутки принять 17 вагонов угля. В сезон люди раскупают это количество за день. И поскольку поставки шли в недостаточном объёме, возник ажиотаж. К слову, по словам Николая Кондратьева, дефицит вагонов возникает ежегодно, во многом он провоцируется самими потребителями, которые заблаговременно не заботятся о приобретении топлива, а предпочитают запасаться им только с наступлением первых холодов.

«С июня у нас был заготовлен запас угля, на тупике было 7,5 тысяч тонн запаса. Мы оповестили население о его наличии. Но ажиотажа летом не было. Он начался только с наступлением первых холодов. Но поймите сами, у нас на ТЭЦ поставляется уголь – большое количество вагонов в день. Основной объём уходит на ТЭЦ, чтобы обеспечивать город. Поэтому нужно заранее закупать уголь», – говорит директор ТОО «Сейком».

В целом, на сегодняшний день 97 процентов населения Восточного Казахстана обеспечено твёрдым топливом, полностью к отопительному сезону готовы бюджетные организации. На железнодорожных тупиках области имеется 16,8 тысяч тонн угля, в том числе в Усть-Каменогорске – 1 тысяча тонн, в Семее – 7,8 тысяч тонн, 32 тонны - в Риддере, 5 тысяч тонн - в Аягозском районе, 800 тонн - в Жарминском районе, 1,3 тысячи тонн - в районе Алтай, 770 тонн - в Шемонаихинском районе.

Подготовка к отопительному сезону проходит согласно намеченным планам и находится на постоянном контроле областного штаба. Кроме того, ситуацию контролирует экспертная группа ЖКХ ВКО.

«Большая часть населения уже приобрела и завезла себе уголь. Остались те люди, которые по какой-то причине затянули с этим вопросом. Сегодня в связи с небольшими поставками угля есть проблемы, но вопрос уже решается. Мы будем не только контролировать эту работу, но и вмешиваться в процесс, давать рекомендации. Зима не за горами, поэтому нужно оперативно решить вопрос, – заключил руководитель экспертной группы Владимир Грицай.