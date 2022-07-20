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Коммерческие дома проверят на предмет долевого строительства в Петропавловске
20 Июля 2022 21:00

Коммерческие дома проверят на предмет долевого строительства в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуру Петропавловска обратились пять человек с жалобой на то, что они вложили деньги в строительство домов, сроки сдачи которых подрядчик отложил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Азамат К алиев сообщил, что согласно законодательству о долевом участии в жилищном строительстве, контрольно-надзорные функции в этой сфере осуществляют местные исполнительные органы. По их же сведениям, в Петропавловске договоров о долевом строительстве не зарегистрировано.

«Однако нам поступила информация о фактах приостановления подрядными организациями возведения домов, когда были вовлечены денежные средства физических лиц. Сроки сдачи объектов в эксплуатацию были отложены. По данным фактам прокуратурой города приняты меры реагирования. В настоящее время уполномоченные органы выясняют обстоятельства заключения договоров. По результатам рассмотрения будет дана юридическая оценка действиям. За нарушения требований закона о долевом строительстве предусмотрена административная ответственность», - прокомментировал А. Калиев.

Он пояснил, что уполномоченные органы – управление строительства, архитектуры и градостроительства, управление государственно-архитектурного строительства – проверят 24 коммерческих дома, которые возводят в Петропавловске.


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Автор:
Корреспондент

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