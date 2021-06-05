Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан по вопросам ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало комментарий по вопросам ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД РК.

«Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному 29 мая 2014 года, целью создания объединения является обеспечение свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения благосостояния их народов

Казахстан придерживается позиции, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения.

В контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования Договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС.Отмечаем, что Республика Казахстан никаких переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет. В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств», - резюмировали в пресс-службе ведомства.