Комитет спорта о ЧА по таэквондо в Шымкенте: государству нанесен имиджевый урон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет спорта Минкультуры и спорта РК заявил о нелегитимности проведенного Федерацией таэквондо ITF клубного Чемпионата Азии по таэквондо в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета спорта МКС РК.

Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан касательно проведения клубного Чемпионата Азии по таэквондо ITF в городе Шымкент, сообщает следующее.

На сегодняшний день в стране отсутствует республиканская аккредитованная спортивная федерация, осуществляющая развитие вида спорта таэквондо ITF, которая имеет право представлять этот вид спорта в стране и на международном уровне.

На сегодняшний день деятельность ОО «Федерация таэквондо ITF Республики Казахстан» прекращена в соответствии с подпунктом 1) статьи 33 Правил об аккредитации спортивных федераций, утвержденных приказом Министра культуры и спорта РК от 27 ноября 2014 года № 121, в связи с неустранением причин, послуживших основанием для приостановления свидетельства об аккредитации по истечении шести месяцев, а также в связи с письмом Национального олимпийского комитета об отказе признания данной Федерации по виду спорта «таэквондо ИТФ» (письмо № 608 от 29 августа 2019 года) - был издан приказ Комитета от 19 сентября 2019 года № 357 об отзыве свидетельства об аккредитации ОО «Федерация таэквондо ITF Республики Казахстан».

Вместе с тем, для проведения состязаний международного уровня федерациям необходимо согласовывать регламент соревнований с Министерством культуры и спорта, а также со вновь созданной Ассоциацией боевых искусств Казахстана, которая осуществляет развитие единоборств по четырем направлениям: каратэ, единоборства, полноконтактные виды и единоборства ММА. В данном случае согласования на проведение Чемпионата Азии не было.

«Исходя из вышеизложенного клубный Чемпионат Азии по таэквондо в г. Шымкент, проведенный общественным объединением «Национальная спортивная федерация таэквондо (ITF)», возглавляемым Аманжоловым А.Т., является нелегитимным, и тем самым государству был нанесён имиджевый урон.

Далее поясняем, что в сложившиеся ситуации не должны страдать юные спортсмены, принимающие участие в спортивных мероприятиях, организуемых неакредитованными спортивными федерациями по видам спорта», - говорится в сообщении Комитета спорта МКС.

В этой связи в акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент направлены соответствующие письма о недопущении подобных случаев.