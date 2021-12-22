Комитет Сената рассмотрел законопроект по реформированию бюджетных процессов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект, касающийся вопросов государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Документом предлагается в ходе исполнения бюджета предоставить местным исполнительным органам возможность перераспределения денег по программам, по которым установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета, на другие расходы. Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 27 законодательных актов, в том числе: в Бюджетный, Гражданский, Уголовный Кодексы.

В своем докладе сенатор Нурлан Бекенов отметил, что законопроект предусматривает изменения по нескольким основным блокам, в их числе интеграция госпланирования в бюджетный процесс, реализация поручений Главы государства по обеспечению бережливой бюджетной политики, усиление прав ипотечных заемщиков, а также повышение прозрачности и объективности оценки и реализации имущества.

По итогам расширенного заседания Комитета, сенаторами было принято решение направить законопроект на рассмотрение Палаты.