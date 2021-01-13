Комитет санэпидконтроля: информация о принудительной вакцинации и чипировании - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого. Об этом заявляет Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, комментируя рассылку в мессенджерах о якобы «принудительной» вакцинации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Информация, содержащаяся в рассылке, не соответствует действительности, подчеркивают в Комитете санэпидконтроля.

«Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» у каждого гражданина Казахстана есть право на отказ от любых медицинских манипуляций, в том числе и от вакцинации. Ни одна вакцинация в Республике Казахстан не предполагает никакого чипирования людей. Перед тем, как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины», - говорится в сообщении Комитета санэпидконтроля.

В настоящее время, по сообщению Комитета, проводится работа по подготовке к проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (КВИ). Применение вакцины против КВИ, как и всех других вакцин, разрешается только после завершения фаз клинических исследований и государственной регистрации в Республике Казахстан. С учетом этого, в Казахстане вакцинацию против КВИ предполагается начать в ближайшие месяцы текущего года. При этом, вакцинация против данной инфекции также будет на добровольной основе.

В целях снижения распространения КВИ в республике, так же как и во всем мире, предполагается начать вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения инфекции. В эти группы включены медицинские работники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, а также лица с хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, которые нуждаются в защите от инфекций в первую очередь.

Граждан Казахстана просят не поддаваться сомнительной информации в социальных сетях и мессенджерах. Для получения достоверной информации необходимо обращаться к официальным источникам: официальному интернет-ресурсу Комитета, Telegram-каналу «МВК по нераспространению COVID-19» и аккаунтам в социальных сетях Facebook, Instagram и YouTube, либо обращаться с письменным запросом в адрес Комитета.

Распространение заведомо ложной информации согласно ст. 274 Уголовного Кодекса РК наказуемо штрафом в размере до 1000 МРП либо ограничением или лишением свободы на срок до 1 года.