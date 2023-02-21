Комитет промышленной безопасности МЧС расследует происшествие на котельной Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По факту взрыва в котельной в Павлодаре проведут расследование. Точную причину произошедшего пока не называют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном департаменте Комитета промышленной безопасности МЧС РК, создается комиссия для расследования.

«Взрыв котла не можем подтвердить, потому что котел находится под завалами. Это станет известно, как только уберут завалы. Предварительно – взрыв газовоздушной смеси», – заявил руководитель ведомства Данияр Андасов.

Ранее сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси в котельной павлодарского ТОО частично разрушил здание. Пострадали водитель автогазовоза и оператор-компрессорщик. Состояние последнего оценивается как тяжелое, он получил ожоги головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей. 42-летний мужчина находится в горбольнице № 1 Павлодара.

Фото: pavlodarnews.kz