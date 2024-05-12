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    18:10, 11 Май 2024 | GMT +6

    Комитет предупреждения ЧС появится в Казахстане

    паводки, Акмолинская область
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    В Казахстане создадут новый государственный орган при Министерстве по чрезвычайным ситуациям -  Комитет предупреждения ЧС. Соответствующее постановление за подписью главы МЧС опубликовано на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Как говорится в пояснительной записке к документу, реализация проекта потребует дополнительных финансовых затрат в размере 1 млрд 638 млн 715 тысяч тенге (2024-2028 гг).

    Ожидается, что реализация проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.

    Теги:
    МЧС Правительство РК Закон и право Происшествия, ЧС
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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