Комитет предупреждения ЧС появится в Казахстане

В Казахстане создадут новый государственный орган при Министерстве по чрезвычайным ситуациям - Комитет предупреждения ЧС. Соответствующее постановление за подписью главы МЧС опубликовано на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в пояснительной записке к документу, реализация проекта потребует дополнительных финансовых затрат в размере 1 млрд 638 млн 715 тысяч тенге (2024-2028 гг).

Ожидается, что реализация проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.



