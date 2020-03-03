Комитет по защите прав потребителей подал иск на авиакомпанию Bek Air
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Комитет по защите прав потребителей подал иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по связям с общественностью Министерства торговли и интеграции РК.
К настоящему моменту в Комитет по защите прав потребителей обратилось 420 человек о восстановлении нарушенных потребительских прав авиакомпанией Bek Air.
Как ранее сообщалось, 31 января 2020 года Комитет подал на авиакомпанию иск в Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана.
«20 февраля 2020 года на предварительном заседании, судом вынесено определение о передаче дела по подсудности в Турксибский районный суд Алматы, но Комитет не согласен с решением суда. 21 февраля 2020 года подана частная жалоба на данное определение.
Вместе с тем, ввиду постоянного поступления обращений от граждан и в целях рассмотрения искового заявления судом в возможно кратчайшие сроки Комитет подал второй иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы. Иск подан 21 февраля 2020 года в защиту 360 человек, предварительное судебное заседание в этом суде назначено на 30 марта 2020 года», - говорится в сообщении.
Отмечается, в Комитет ежедневно поступает более 20 обращений по вопросу возврата денежных средств за приобретенные билеты.
«Новые обращения рассматриваются на вопрос наличия всех необходимых подтверждающих документов. В случае соответствия необходимым требованиям, заявления включаются в дополнения к исковому заявлению», - говорится в сообщении.
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