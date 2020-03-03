Комитет по защите прав потребителей подал иск на авиакомпанию Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Комитет по защите прав потребителей подал иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по связям с общественностью Министерства торговли и интеграции РК.

К настоящему моменту в Комитет по защите прав потребителей обратилось 420 человек о восстановлении нарушенных потребительских прав авиакомпанией Bek Air.

Как ранее сообщалось, 31 января 2020 года Комитет подал на авиакомпанию иск в Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана.

«20 февраля 2020 года на предварительном заседании, судом вынесено определение о передаче дела по подсудности в Турксибский районный суд Алматы, но Комитет не согласен с решением суда. 21 февраля 2020 года подана частная жалоба на данное определение.

Вместе с тем, ввиду постоянного поступления обращений от граждан и в целях рассмотрения искового заявления судом в возможно кратчайшие сроки Комитет подал второй иск на авиакомпанию Bek Air в Турксибский районный суд Алматы. Иск подан 21 февраля 2020 года в защиту 360 человек, предварительное судебное заседание в этом суде назначено на 30 марта 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, в Комитет ежедневно поступает более 20 обращений по вопросу возврата денежных средств за приобретенные билеты.

«Новые обращения рассматриваются на вопрос наличия всех необходимых подтверждающих документов. В случае соответствия необходимым требованиям, заявления включаются в дополнения к исковому заявлению», - говорится в сообщении.