Комитет по возврату активов создадут при Генпрокуратуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по возврату активов Генпрокуратуры создадут в Казахстане. Соответствующий проект указа Президента размещен на портале «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ».



Проект указа разработан в целях реализации закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов», который Глава государства утвердил 12 июля 2023 года, и будет на публичном обсуждении до 4 августа.

Согласно документу постановляется Премьер-Министру в установленном порядке принять меры по упразднению Комиссии по демонополизации экономики, образованной согласно распоряжению Премьер-Министра от 22 марта 2022 года «Об образовании Комиссии по демонополизации экономики», а также признать утратившим силу указ Президента от 5 июня 2022 года «О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов» и упразднить соответствующую межведомственную комиссию.

Финансирование деятельности Комитета будет осуществляется из республиканского бюджета, а также специального государственного фонда в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

Среди ф ункций комитета:

обеспечение проведения аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;

проведение проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимая в соответствии с Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

рассмотрение обращений физических и юридических лиц, частных постановлений и определений судов по вопросам возврата активов;

направление в суды заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, исков об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

уведомление лиц, включенных в реестр в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

прием и рассмотрение декларации о раскрытии активов от лиц, включенных в реестр в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

регистрация и (или) осуществление досудебных расследований в отношении потенциальных субъектов и их аффилированных лиц, предусмотренных Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и по другим уголовным правонарушениям в установленном законом порядке;

осуществление поиска, сбора, обработки, обобщения и оценки поступающей информации об активах, подлежащих возврату, анализ сведений о происхождении активов, подлежащих возврату;

осуществление деятельности по поиску и определению активов, подлежащих возврату;

рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

осуществлять контроль за деятельностью государственных, правоохранительных и специальных государственных органов в сфере возврата активов.

Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности Президентом по представлению генерального прокурора.