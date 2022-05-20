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Комитет по правовой статистике и спецучетам и Карагандинская академия МВД подписали меморандум

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2022, 22:55
Комитет по правовой статистике и спецучетам и Карагандинская академия МВД подписали меморандум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 20 мая т.г. проведена встреча с руководителем Карагандинской академии Министерства внутренних дел имени Баримбека Бейсенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

В ходе встречи большое внимание уделено вопросам цифровизации правоохранительных процессов, перевода уголовных дел в электронный формат и развитию сотрудничества в сфере модернизации системы уголовного преследования.

Участниками отмечена необходимость взаимного содействия сторон в объединении усилий и ресурсов при подготовке высококвалифицированных специалистов для подразделений органов внутренних дел.

Обсуждена возможность проведения совместных научных мероприятий и исследований.

В завершении встречи участниками в целях укреплений дружеских связей и взаимодействия подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

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